Resmi Kantongi Izin NPPBKC, PT Mega Sinar Indonesia Apresiasi Pelayanan Bea Cukai Bekasi

jpnn.com, BEKASI - PT Mega Sinar Indonesia resmi menerima izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Bea Cukai Bekasi.

Izin yang diberikan pada Selasa (18/11) menjadi fondasi bagi perusahaan tersebut menjalankan usaha yang legal dan berdaya saing.

Direktur PT Mega Sinar Indonesia Agung Arief Setia menyampaikan apresiasi atas pelayanan Bea Cukai Bekasi yang cepat dan responsif, serta perizinan yang semakin mudah, transparan, dan tanpa biaya sepeser pun.

“Persyaratan mudah, prosesnya pun cepat dan gratis. Bea Cukai Bekasi juga siap mendampingi kami yang ingin berkembang secara legal,” kata Agung Arief Setia dalam keterangannya, Senin (24/11).

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pemberian, pembekuan, dan pencabutan NPPBKC, setiap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki NPPBKC untuk dapat beroperasi secara sah.

“Pelayanan dan kemudahan ini menjadi bukti keseriusan kami dalam memberikan dukungan nyata kepada pelaku usaha yang berkomitmen menjalankan kegiatan bisnis secara tertib dan bertanggung jawab,” kata Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Bekasi Undani.

Selain itu, Undani juga menegaskan penerima izin harus selalu menjaga kepatuhan, karena legalitas bukan hanya sekadar dokumen, tetapi komitmen jangka panjang dalam membangun usaha yang berintegritas.

Melalui penerbitan izin ini, Bea Cukai Bekasi berharap semakin banyak pelaku usaha yang memahami pentingnya legalitas dan bersama-sama menciptakan iklim usaha yang sehat, tertib, dan kompetitif. (mrk/jpnn)