Resmi Luncurkan PGTC 2025, Pertamina Jaring Ribuan Inovasi Keberlanjutan Mahasiswa

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi meluncurkan program Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2025 pada acara Kick Off PGTC 2025 yang digelar di Grha Pertamina, Jakarta, Kamis (10/7). PGTC 2025 adalah program tahunan Pertamina, sebagai wadah pemberdayaan generasi muda untuk berinovasi menjawab tantangan energi berkelanjutan. Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek - Prof. Dr. Mukhamad Najib mengungkapkan kunci kemajuan suatu bangsa adalah melalui aspek Sumber Daya Manusia. Baca Juga: Pertamina & Dekranas Dorong UMKM Perempuan Melek AI Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi upaya Pertamina melalui PGTC. Dia menganggap hal ini menjadi momentum yang sangat baik, karena Pertamina memfasilitasi guna membangun kolaborasi antara perusahaan dan perguruan tinggi menuju di Indonesia Emas Tahun 2045. "Saya atas nama Kemdiktisaintek, memberikan apresiasi kepada Pertamina yang telah menyelenggarakan program ini. Mudah-mudahan kolaborasi antara Pertamina, Kemdiktisaintek dan kampus-kampus bisa semakin erat dan produktif sehingga bisa memberikan dampak bagi pendidikan nasional," ungkapnya. Baca Juga: Program Pertanian Mangga Pertamina IT Balongan Dapat Pengakuan Dunia Komisaris Independen Pertamina Condro Kirono menambahkan bahwa upaya Pertamina ini merupakan wujud kontribusi Pertamina dalam mendukung Asta Cita Presiden RI. "Jajaran Dewan Komisaris mendorong manajemen Pertamina melalui kehadiran program seperti ini. Saya harapkan kegiatan ini bisa terus dilanjutkan" harapnya.