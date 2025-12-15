Resmi Masuk Indonesia, Gopang Usung Konsep Belanja Mystery Box
jpnn.com, JAKARTA - Pasar e-commerce Indonesia kedatangan pemain baru dengan hadirnya Gopang, startup asal Korea Selatan yang membawa konsep belanja berbasis mystery box.
Melalui peluncurannya di Indonesia, Gopang menawarkan pengalaman belanja yang memadukan nilai ekonomis, hiburan, dan unsur kejutan.
Gopang menghadirkan konsep “kotak harta karun” yang berisi beragam produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari, perangkat teknologi, kosmetik, aksesori, hingga produk edisi terbatas.
Setiap kotak dirancang untuk menciptakan pengalaman belanja yang interaktif dan berbeda dari platform e-commerce konvensional.
Salah satu keunggulan Gopang adalah konsep “pasti untung”, di mana pengguna dijamin tidak mengalami kerugian.
Produk yang diterima dapat ditukar menjadi poin untuk membuka kotak baru apabila tidak sesuai dengan ekspektasi pengguna.
Memasuki Desember 2025, Gopang meluncurkan inovasi Silver Box dengan harga lebih terjangkau, mulai dari Rp25.000.
Inovasi ini dihadirkan untuk memperluas akses konsumen terhadap layanan mystery box dan menjawab kebutuhan pasar Indonesia.
Gopang resmi masuk Indonesia dengan konsep belanja mystery box yang menggabungkan hiburan dan nilai ekonomis.
