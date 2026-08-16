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Resmi Masuk RI, Samsung Galaxy Z8 Series Bawa Inovasi Foldable Terbaru

Resmi Masuk RI, Samsung Galaxy Z8 Series Bawa Inovasi Foldable Terbaru
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Samsung Electronics resmi memboyong Galaxy Z series terbaru untuk pasar di Indonesia pada Jumat (14/8). Foto: Samsung

jpnn.com, JAKARTA - Samsung Electronics resmi meluncurkan Galaxy Z8 series terbaru untuk pasar di Indonesia pada Jumat (14/8).

Ponsel itu hadir dalam tiga varian, yakni Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8, dan Galaxy Z Flip8.

Sejak diperkenalkan, Samsung Galaxy Z8 Series mendapat respons positif dari konsumen di berbagai negara, dengan volume pre-order jajaran terbaru ini meningkat lebih dari 30% dibandingkan generasi sebelumnya.

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Head of Mobile Experience (MX) Business, Samsung Electronics Indonesia, Yadi Prayitno mengugkapkan di tengah dinamika pasar saat ini, pencapaian ini sungguh di luar ekspektasi.

"Dua minggu sejak pre-order dibuka, pemesanan Galaxy Z8 Series tercatat meningkat hingga 50% dibandingkan seri sebelumnya. Ini juga menandakan angka Pre Order paling tinggi selama lini Foldable hadir di Indonesia," ungkap Yadi dalam siaran persnya, Sabtu (15/8).

"Desain Galaxy Z Fold8 yang fresh, unik, dan compact menjadi daya tarik utama bagi 89% konsumen, hingga membuat lebih banyak konsumen menjatuhkan pilihannya pada seri ini," tegasnya.

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Seri Galaxy Z terbaru hadir dengan jajaran perangkat foldable yang semakin canggih dan langsung menarik perhatian sejak diperkenalkan.

Jajaran terbaru ini juga mendapat respons positif dari konsumen muda di kawasan Asia Tenggara dengan konsumen berusia remaja hingga 30-an mencakup hampir 60% pelanggan seri Galaxy Z8.

Samsung Electronics resmi memboyong Galaxy Z8 series terbaru untuk pasar di Indonesia pada Jumat (14/8).

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