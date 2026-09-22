Resmi Melantai di BEI Hari Ini, KIM Gold ETF Sharia Tawarkan Investasi Emas Tanpa Fisik

jpnn.com, JAKARTA - PT Korea Investment Management Indonesia (KIM Indonesia) meluncurkan KIM Gold ETF Sharia, produk reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berbasis emas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Produk tersebut resmi tercatat di BEI pada Selasa (22/9/2026) dengan kode perdagangan XKGS. KIM Gold ETF Sharia sebelumnya telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 20 Agustus 2026 melalui surat Nomor S-409/PM.11/2026.

Melalui produk ini, investor dapat memperoleh eksposur terhadap pergerakan nilai emas tanpa harus menyimpan emas fisik secara langsung. Unit penyertaan dapat diperjualbelikan melalui mekanisme perdagangan di BEI.

Direktur Utama PT Korea Investment Management Indonesia Arfan Fasri Karniody mengatakan produk tersebut dikembangkan untuk memberikan alternatif investasi emas yang lebih praktis sekaligus memenuhi prinsip syariah di pasar modal.

"KIM Gold ETF Sharia adalah wujud komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk investasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini," ujar Arfan dalam keterangannya, Selasa (22/9).

Menurut dia, KIM Indonesia ingin membuat investasi emas lebih mudah diakses melalui instrumen yang diperdagangkan di bursa.

"Melalui produk ini, kami ingin memastikan investasi emas tidak lagi menjadi sesuatu yang rumit, tetapi menjadi solusi modern yang praktis, transparan, dan tetap sejalan dengan prinsip syariah," kata Arfan.

Berdasarkan struktur portofolionya, sekurang-kurangnya 95 persen dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) KIM Gold ETF Sharia akan ditempatkan pada aset emas.