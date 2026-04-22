Resmi Meluncur, Hyundai Ioniq 3 Tawarkan Jarak Tempuh Hingga 496 Km

jpnn.com, MILAN - Hyundai kembali menambah jajaran mobil listrik mereka dengan memperkenalkan Ioniq 3 di ajang Milan Design Week 2026 di Italia.

Hyundai Ioniq 3 dibekali teknologi yang mudah disesuaikan oleh penggunanya dan menawarkan interior luas dan nyaman.

Ioniq 3 memperkenalkan tipologi "Aero Hatch" baru dengan siluet yang dioptimalkan untuk efisiensi aerodinamis dan ruang interior yang luas.

Baca Juga: Ribuan Unit Hyundai Kona dan Ioniq Bermasalah di Sistem Baterai

"Ioniq 3 dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengemudi sehari-hari, keluarga muda, dan pelanggan inovatif yang menghargai fungsionalitas sekaligus gaya," kata Presiden dan CEO Hyundai Motor Europe Xavier Martinet dalam siaran persnya, Rabu (22/4).

Dia menyebut kendaraan yang dibangun di Platform Modular Global Elektrik (E-GMP) dengan arsitektur listrik 400 volt itu menghadirkan kombinasi seimbang antara efisiensi, jangkauan berkendara, dan kemampuan pengisian daya.

Mobil itu hadir dengan dua pilihan baterai, yakni baterai dengan jangkauan standar yang menawarkan jarak tempuh hingga 344 km (WLTP) serta baterai dengan jangkauan jauh yang memampukan kendaraan mencapai jarak 496 km.

Ioniq 3 mendukung pengisian daya DC cepat dari 10 persen menjadi 80 persen dalam waktu sekitar 29 menit serta pengisian daya AC hingga 22 kW.

Kabin Ioniq 3 dirancang lapang dan fleksibel mengacu pada konsep Furnished Space, di mana elemen-elemen diatur seperti furnitur untuk menciptakan lingkungan yang hangat dan intuitif.