Resmi Meluncur, Jetour G700 Bawa Teknologi Huawei ADS 5.0, Sebegini Harganya
jpnn.com - Jetour kembali menambah jajaran SUV plug-in hybrid (PHEV) dengan meluncurkan G700 di China.
SUV terbaru itu hadir dengan teknologi berkendara cerdas Huawei Qiankun ADS 5.0.
CarnewsChina pada Rabu melaporkan, secara dimensi, Jetour G700 memiliki panjang 5.198 mm x 2.050 mm (lebar) x 1.956 mm (tinggi), dengan jarak sumbu roda 2.870 mm.
Desain mobil itu tetap mempertahankan siluet yang dimiliki oleh pendahulunya seperti "ransel" ban serep yang dipasang di belakang.
Pembaruan yang dialami oleh kendaraan ini adalah desain gril yang lebih bersih, gaya velg baru, dan bumper depan/belakang serta side skirt sewarna bodi.
Sementara dari ruang dalam, Jetour G700 hadir dengan menggunakan material premium yang lembut saat disentuh dan skema warna baru.
Dari sisi kenyamanan, Jetour G700 juga sudah dilengkapi dengan layar "Horizon" berukuran besar 35,4 inci (89,9 cm) yang dipadukan dengan layar tengah 15,6 inci (39,6 cm) 2,5K yang sudah didukung oleh chip Qualcomm Snapdragon 8255.
Fasilitas kenyamanan meliputi dua pengisi daya nirkabel depan 50W, kulkas dalam kabin, dan sistem audio Lexicon.
Jetour kembali menambah jajaran SUV plug-in hybrid (PHEV) dengan meluncurkan G700. Simak selengkapnya sini.
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