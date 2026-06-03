Resmi Meluncur, Jetour T1 Ditawarkan dalam 2 Varian, Sebegini Harganya

jpnn.com, TANGERANG - PT Jetour Sales Indonesia resmi meluncurkan T1 i-DM untuk pasar Indonesia di Tangerang pada Rabu (3/6).

SUV berteknologi plug-in hybrid (PHEV) itu berteknologi intellegent dual mode (i-DM) itu hadir dengan desain bergaya boxy.

Kehadiran Jetour T1 menjadi langkah strategis pabrikan mobil asal China itu dalam menjawab perubahan kebutuhan konsumen yang kini semakin terbuka terhadap kendaraan elektrifikasi.

"Kami bangga menghadirkan Jetour T1 sebagai Urban Adventure SUV yang memadukan desain tangguh dan kepraktisan untuk mendukung berbagai gaya hidup dan perjalanan konsumen Indonesia,” ujar Caroline Ling, President Director PT Jetour Sales Indonesia.

Jetour T1 hadir dengan dimensi panjang 4.705 mm dengan wheelbase 2.800 mm, tinggi 1.843 mm dan lebar 1967 mm.

SUV penantang Suzuki Jimny itu menawarkan ruang kabin yang lega sekaligus kapasitas bagasi hingga 1.455 liter untuk mendukung berbagai kebutuhan perjalanan.

Untuk sektor jantung pacu, Jetour T1 i-DM menggabungkan mesin bensin dan motor listrik dalam satu sistem hybrid adaptif yang mampu bekerja secara otomatis sesuai kondisi perjalanan.

Sistem ini didukung oleh tiga komponen utama, yakni mesin ACTECO 1.5 TGDI Dedicated Hybrid Engine, Dedicated Hybrid Transmission (DHT), serta 18,4 kWh LFP Battery yang mendukung fast charging dan dirancang aman untuk penggunaan jangka panjang.