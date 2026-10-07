Resmi Meluncur, Suzuki e-Sky Tawarkan Jarak Tempuh 310 Km, Harga Rp200 Jutaan

jpnn.com - Suzuki Motors Corporation resmi meluncurkan mobil listrik e-Sky untuk pasar di Jepang.

Mobil penumpang berukuran mini itu dijual dengan harga 2,120,000 yen atau setara Rp 239 juta.

Harga tersebut diklaim paling terjangkau di kelasnya.

Suzuki mengatakan seusai melakukan debut di Jepang, e-Sky akan dijual ke pasar global.

Salah satunya Eropa dan Inggris yang dijadwalkan pada awal 2027 mendatang.

Secara tampilan, Suzuki eSky tetap mempertahankan desain kompak dengan konfigurasi lima pintu dan mampu membawa hingga empat penumpang.

Bagian bumper depan dan belakang, lampu utama, handle pintu hingga spion didesain ulang demi mendapatkan kesan sporty.

Ruang kabin mobil itu mengutamakan kepraktisan harian. Dasbor e-Sky dirancang fungsional dengan berbagai ruang penyimpanan.