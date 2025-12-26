menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Gadget » Resmi Meluncur, Xiaomi 17 Ultra Bawa Kamera Telefoto 200MP, Sebegini Harganya

Resmi Meluncur, Xiaomi 17 Ultra Bawa Kamera Telefoto 200MP, Sebegini Harganya

Resmi Meluncur, Xiaomi 17 Ultra Bawa Kamera Telefoto 200MP, Sebegini Harganya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Xiaomi kembali mengejutkan publik di akhir tahun dengan meluncurkan 17 Ultra di China. Foto: Antara

jpnn.com, TIONGKOK - Xiaomi kembali mengejutkan publik di akhir tahun dengan meluncurkan Xiaomi 17 Ultra di China.

Ponsel tersebut hadir dengan sejumlah peningkatan signifikan. Salah satunya dukungan lensa telefoto periskop 200MP dan baterai silikon-karbon berkapasitas 6.800mAh.

GSM Arena pada Kamis (25/12), melaporkan Xiaomi 17 Ultra hadir dengan pengaturan tiga kamera belakang merek Leica.

Baca Juga:

Bagian belakang perangkat itu dipasangi sensor utama 50MP 1 inci Light Fusion 1050L yang mendukung teknologi LOFIC, lensa telefoto periskop Samsung HPE 200MP 1/1.4 inci dengan zoom optik kontinu, dan kamera ultra wide 50MP dengan autofokus.

Selain itu, ada kamera swafoto 50MP di bagian depan perangkat.???????

Xiaomi 17 Ultra memiliki layar AMOLED LTPO M10 6,9 inci dengan refresh rate hingga 120Hz, resolusi 2608 x 1200 piksel, dan kecerahan puncak hingga 3.500 nit.

Baca Juga:

Layar perangkat itu dilindungi dengan Dragon Crystal Glass 3.0 milik Xiaomi.

Ponsel asal Tiongkok itu dibekali prosesor SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, yang dipadukan dengan RAM LPDDR5X hingga 16GB dan penyimpanan UFS 4.1 sampai 1TB.

Xiaomi kembali mengejutkan publik di akhir tahun dengan meluncurkan 17 Ultra. Sebegini harganya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI