Resmi Meluncur, Xiaomi 17 Ultra Bawa Kamera Telefoto 200MP, Sebegini Harganya

jpnn.com, TIONGKOK - Xiaomi kembali mengejutkan publik di akhir tahun dengan meluncurkan Xiaomi 17 Ultra di China.

Ponsel tersebut hadir dengan sejumlah peningkatan signifikan. Salah satunya dukungan lensa telefoto periskop 200MP dan baterai silikon-karbon berkapasitas 6.800mAh.

GSM Arena pada Kamis (25/12), melaporkan Xiaomi 17 Ultra hadir dengan pengaturan tiga kamera belakang merek Leica.

Baca Juga: Xiaomi Indonesia Beri Kejutan di Akhir Tahun

Bagian belakang perangkat itu dipasangi sensor utama 50MP 1 inci Light Fusion 1050L yang mendukung teknologi LOFIC, lensa telefoto periskop Samsung HPE 200MP 1/1.4 inci dengan zoom optik kontinu, dan kamera ultra wide 50MP dengan autofokus.

Selain itu, ada kamera swafoto 50MP di bagian depan perangkat.???????

Xiaomi 17 Ultra memiliki layar AMOLED LTPO M10 6,9 inci dengan refresh rate hingga 120Hz, resolusi 2608 x 1200 piksel, dan kecerahan puncak hingga 3.500 nit.

Layar perangkat itu dilindungi dengan Dragon Crystal Glass 3.0 milik Xiaomi.

Ponsel asal Tiongkok itu dibekali prosesor SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, yang dipadukan dengan RAM LPDDR5X hingga 16GB dan penyimpanan UFS 4.1 sampai 1TB.