Resmi Meluncur, Xpeng G6 EREV Tawarkan Jarak Tempuh 1.704KM, Harga Rp 400 Jutaan

jpnn.com - Xpeng meluncurkan varian extended-range electric vehicle (EREV) dari SUV coupe G6 di pasar domestik.

Salah satu yang disoroti pada varian G6 EREV itu adalah kemampuan pengisian daya.

Pasalnya, mobil tersebut bisa menambah 314 km jarak tempuh hanya dalam 12 menit pengisian daya.

Selain itu, kendaraan ini memiliki jarak tempuh listrik murni hingga 430 km (CLTC), yang diklaim cukup untuk memenuhi kebutuhan mobilitas harian selama sekitar satu pekan tanpa perlu pengisian ulang.

Dilaporkan Carnewschina pada Jumat (6/3) waktu setempat, Xpeng G6 EREV menggabungkan mesin bensin 1,5 liter turbo sebagai range extender dengan sistem motor listrik.

Mesin tersebut tidak langsung menggerakkan roda, tetapi berfungsi sebagai generator untuk mengisi baterai saat daya hampir habis.

Dengan kombinasi tersebut, kendaraan ini mampu mencapai jarak tempuh gabungan hingga sekitar 1.704 km menurut standar CLTC.

Dari sisi sistem energi, G6 EREV menggunakan baterai LFP berkapasitas sekitar 55,8 kWh yang dipadukan dengan tangki bahan bakar 60 liter.