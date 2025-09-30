Resmi Mengaspal, Jaecoo J8 SHS Ardis Dijual dengan Harga Rp 818 Juta

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Jaecoo Indonesia resmi mengumukan harga resmi J8 SHS Ardis kepada publik di tanah air, Senin (29/9).

Mobil yang bermain di kelas sport utility vehicle (SUV) 7 penumpang itu dibanderol dengan harga Rp 818 juta.

Harga tersebut sangat mengejutkan karena mengalami penurunan saat free booking, yaitu Rp 850 juta.

"Dengan Ini kami mengumumkan harga Jaecoo J8 SHS Ardis di Indonesia," kata Willy Winawan, Head Of Marketing Jaecoo Indonesia di sela peluncuran J8 SHS Ardis di Jakarta Selatan, Selasa.

Jaecoo J8 SHS Ardis hadir dengan desain eksterior yang mengadopsi golden ratio untuk mendapatkan proporsi estetis yang seimbang.

Interiornya menggunakan material premium seperti Nappa leather dan panel jaring 3D, menciptakan suasana elegan dan nyaman bagi penumpang.

Fitur canggih pada SUV ini termasuk layar infotainment dual-curved 12,3 inci dan sistem audio Sony 14-speaker surround, yang semakin memperkaya pengalaman berkendara.

Struktur bodi J8 SHS ARDIS terdiri dari 85% baja berkekuatan tinggi dan dilengkapi dengan 10 airbag, termasuk airbag tengah depan dan lutut.