Resmi Menikahi Lindi Fitriyana, Virgoun Pamer Foto Ini

jpnn.com - Setelah dua tahun lebih menyandang status duda, Virgoun kini mempersunting pujaan hatinya, Lindi Fitriyana.

Virgoun dan Lindi resmi menikah pada tanggal cantik, yakni 26-2-2026 atau 26 Februari 2026.

Melalui Instagram storynya, Virgoun pun memamerkan foto mesranya dengan sang istri.

Penyanyi 39 tahun itu terlihat memakai kemeja putih dan jas hitam, serta dasi kupu-kupu, dengan peci hitam yang melengkapi penampilannya.

Sementara itu, Lindi Fitriyana tampak cantik dengan gaun pernikahan berwarna putih.

Virgoun dan Lindi Fitriyana pun memamerkan cincin pernikahan mereka yang terpasang di jari manis masing-masing.

Sebelumnya, Pengacara Sandy Arifin menyampaikan ucapan selamat untuk Virgoun dan istrinya yang kini memulai lembaran hidup baru.

"Hanya menyampaikan selamat buat Mas Virgoun dan Mbak Lindi, kemudian setelah itu kami langsung balik karena kebetulan kami ada kerjaan lagi," ujar Sandy Arifin dikutip melalui kanal Intens Investigasi di YouTube, Kamis.