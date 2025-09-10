Resmi Menjabat Menteri P2MI, Mukhtarudin Berkomitmen Kawal Agenda Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Mukhtarudin resmi menjabat sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) periode 2025–2029 seusai prosesi serah terima jabatan dari Abdul Kadir Karding.

Eks Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu dalam sambutannya menyampaikan rasa hormat dan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas amanah yang diberikan.

Dia juga menegaskan tekadnya untuk menjalankan tugas sesuai arah kebijakan Presiden.

“Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan amanah ini. Tugas ini bukan sekadar jabatan, tetapi tanggung jawab yang akan saya laksanakan sebaik-baiknya, sesuai dengan garis-garis yang telah diarahkan oleh Bapak Presiden, terutama dalam mewujudkan Asta Cita,” ujar Menteri Mukhtarudin di acara Serah Terima Jabatan Menteri P2MI di Kantor KemenP2MI, Selasa (9/9/2025) malam.

Menteri Mukhtarudin juga memberikan apresiasi kepada Abdul Kadir Karding yang dalam waktu singkat berhasil meletakkan pondasi kelembagaan P2MI yang kuat.

“Saya berterima kasih kepada Pak Karding beserta seluruh jajaran yang telah membentuk dasar organisasi ini. Pondasi yang kuat tersebut menjadi modal berharga bagi kami untuk melanjutkan dan memperkuat tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa negara harus hadir sepenuhnya untuk melindungi pekerja migran Indonesia sebelum, selama, dan setelah mereka bekerja di luar negeri.

Dia juga menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta diplomasi bilateral dan multilateral di negara tujuan.