Resmi Menjabat Sekda DKJ, Uus Kuswanto Disebut Figur Netral

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) resmi melantik Uus Kuswanto sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKJ.

Uus merupakan birokrat karier lulusan Angkatan 04 STPDN tahun 1995 yang telah meniti perjalanan panjang dari tingkat kelurahan hingga memimpin birokrasi Jakarta.

Guru Besar IPDN sekaligus Ketua Umum Alumni Angkatan Kosong Empat STPDN (PASOPATI), Muhadam, menilai Uus sebagai sosok rendah hati dan kaya pengalaman.

“Beliau bukan birokrat instan. Meniti jalur struktural dari lurah, camat, wali kota, hingga akhirnya dipercaya menjadi Sekda,” ujar Muhadam, dalam keterangannya, Selasa (2/12).

Uus lahir di Ciamis 52 tahun lalu, besar di Tasikmalaya, dan dikenal sebagai figur sederhana serta religius. Karakter tersebut, menurut Muhadam, menjadi modal sosial penting dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Dia sabar, berhati-hati, mudah bergaul, agamis, dan selalu menjaga norma yang berlaku dalam birokrasi,” tuturnya.

Muhadam juga menilai penunjukan Uus tidak terlepas dari reputasinya sebagai pamong netral yang mampu menjaga jarak dari kepentingan politik.

“Pak Gubernur membutuhkan sosok tanpa afiliasi yang menciptakan kotak-kotak. Uus mampu berdiri di semua warna dan fokus pada kepentingan publik,” terangnya.