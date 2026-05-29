Resmi! Mitsubishi Menghidupkan Kembali SUV Legendaris Pajero pada Akhir Tahun Ini

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sempat “menghilang” dari pasar global, Mitsubishi akhirnya memastikan nama besar Pajero akan lahir kembali tahun ini.

Pabrikan asal Jepang itu mengumumkan bakal memperkenalkan all new Pajero pada musim gugur 2026 atau sekitar akhir tahun.

Kepastian tersebut sekaligus menjawab rasa penasaran para penggemar otomotif terkait SUV misterius, yang sebelumnya muncul dalam video teaser Mitsubishi bersama Ralliart.

Dalam video bertajuk I Love Adventurous People, Mitsubishi menampilkan nuansa reli dan motorsport yang kental.

Di tengah tayangan itu, muncul siluet SUV berbodi mengotak dengan aura off-road kuat yang langsung memunculkan spekulasi sebagai generasi terbaru Pajero.

Kini, Mitsubishi Motors Corporation memastikan model tersebut memang akan menggunakan kembali nama Pajero, SUV legendaris yang sempat disuntik mati secara global pada 2021.

Mitsubishi menyebut model anyar itu sebagai all-new cross-country SUV yang disiapkan menjadi flagship baru perusahaan.