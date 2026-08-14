Resmi, Pemerintah Membuka Ribuan Formasi CPNS 2026, Berikut Perinciannya

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini informasi terbaru seleksi CPNS 2026 jalur sekolah kedinasan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan 4.770 kebutuhan CPNS 2026 melalui jalur sekolah kedinasan.

Pengumuman pembukaan seleksi peserta didik rencananya akan dilaksanakan pada Agustus 2026.

Menteri Rini Widyantini berpesan kepada putra putri Indonesia yang bercita-cita masuk sekolah kedinasan, agar menyiapkan diri sebaik mungkin.

“Seleksi sekolah kedinasan bukan hanya tentang kesempatan menjadi ASN, tetapi juga tentang mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang kompeten, integritas, dan disiplin dalam pengabdian untuk masyarakat,” ujar Menteri Rini, di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Setelah nantinya diumumkan, pendaftaran akan dilakukan melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pendaftaran bisa diakses pada laman sscasn.bkn.go.id.

Tahun ini sembilan instansi membuka formasi CPNS jalur sekolah kedinasan.

Instansi tersebut, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan (22 sekolah kedinasan), Kementerian Keuangan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; serta Badan Intelijen Negara (BIN).