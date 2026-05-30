Resmi, Persib dan Borneo FC Jadi Wakil Indonesia di Piala ASEAN 2026/2027

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda resmi ditunjuk sebagai wakil Indonesia untuk bertarung di ASEAN Club Championship (ACC) atau Piala ASEAN 2026/2027.

Direktur Kompetisi I.League Asep Saputra memastikan kedua klub tersebut akan menjadi representasi Indonesia di turnamen bergengsi itu.

"Persib dan Borneo FC yang menjadi wakil Indonesia," kata Asep Saputra, Sabtu (30/5/2026).

Setelah sempat tidak mengirimkan wakil pada edisi sebelumnya akibat polemik dengan AFF, Indonesia kini kembali meramaikan persaingan antarklub Asia Tenggara dengan mengandalkan dua tim terbaik dari Super League 2025/2026.

Persib yang keluar sebagai juara Super League 2025/2026 dan Borneo FC selaku runner-up mendapat mandat membawa nama Merah Putih di panggung regional.

Kembalinya Indonesia ke ajang ini langsung mendapatkan tantangan besar.

Persib dan Borneo FC berpotensi berhadapan dengan sejumlah klub elite Asia Tenggara, seperti Buriram United, Port FC, Ratchaburi FC, Cong An Ha Noi, hingga Johor Darul Ta'zim (JDT) yang selama ini dikenal sebagai penguasa kompetisi kawasan.

Tak hanya berburu kejayaan di level domestik, Persib dan Borneo FC kini menghadapi musim yang jauh lebih berat.