Resmi, Real Madrid Rekrut Ibrahima Konate dari Liverpool
jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid merekrut Ibrahima Konate dengan durasi kontrak empat tahun.
Pengumuman perekrutan Konate disampaikan Real Madrid melalui laman resmi klub pada Kamis (18/6).
Bek tengah asal Prancis ini berlabuh ke Real Madrid secara bebas transfer setelah mengakhiri kontraknya bersama Liverpool.
"Real Madrid dan Ibrahima Konate telah mencapai kesepakatan agar sang pemain menjadi bagian dari Real Madrid untuk empat musim mendatang hingga 30 Juni 2030," tulis pernyataan resmi klub.
Kedatangan Konate terjadi setelah Madrid menyelesaikan transfer Bernardo Silva dari Manchester City dan Marc Cucurella dari Chelsea.
Rekrutmen dua pemain berpengalaman yang lama berkarier di Liga Inggris itu menjadi bukti keseriusan Los Blancos memperkuat skuad menghadapi musim baru.
Meski mendapatkan kontrak lebih panjang dibanding Bernardo Silva yang hanya diikat selama dua tahun, masa bakti Konate masih lebih singkat dari Marc Cucurella.
Bek kiri asal Spanyol tersebut dilaporkan akan segera diperkenalkan sebagai pemain Madrid setelah berakhirnya Piala Dunia 2026.
Real Madrid secara resmi merekrut Ibrahima Konate yang telah mengakhiri kontraknya bersama Liverpool.
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