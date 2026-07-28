Resmi, Zinedine Zidane Jadi Pelatih Timnas Prancis

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Prancis resmi punya pelatih baru pascamundurnya Didier Deschamps. Federasi sepak bola Prancis (FFF) resmi mengumumkan Zinedine Zidane sebagai pelatih Timnas Prancis.

Dilansir dari unggahan resmi akun media sosial FFF, Selasa (28/7), Zidane diberikan kontrak dengan durasi empat tahun atau hingga musim panas 2030.

Selanjutnya, Zidane akan diproyeksikan untuk membawa Les Bleus melaju ke putaran final Euro 2028 dan Piala Dunia 2030.

Timnas Prancis di bawah asuhan Zidane diharapkan mampu mencapai hasil maksimal pada dua turnamen mayor tersebut.

Sebelumnya, resminya Zidane menjadi pelatih kepala Timnas Prancis sudah diprediksi banyak pihak.

Sebab, mantan pemain Real Madrid tersebut dinilai merupakan pengganti paling cocok dari Deschamps yang memutuskan pergi setelah membawa Kylian Mbappe dkk menempati peringkat keempat Piala Dunia 2026.

Pelatih yang kini berusia 54 tahun tersebut mengawali karier kepelatihannya di tim junior Real Madrid sejak 2012 dan selanjutnya dipercayakan memegang tim utama pada 2016.

Zidane mengambil alih posisi pelatih kepala Real Madrid pada 4 Januari 2016 hingga 30 Juni 2018. Dia berhasil mempersembahkan tiga gelar Liga Champions, satu Liga Spanyol, dua Piala Super UEFA dan dua Piala Dunia Antarklub FIFA.