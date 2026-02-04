Resmikan Bahtera Kristoforus, Wagub Papua Harap Perkuat Iman Anak Papua

jpnn.com, PAPUA - Wakil Gubernur (Wagub) Papua, Ariyoko Rumaropen, meresmikan Bahtera Kristoforus dan Pusat Spiritual Santo Yohanes Paulus II di Kampung Dosay, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Papua, Senin (2/2/2026).

Peresmian tersebut dilakukan dalam rangka perayaan syukuran 25 tahun tahbisan imamat Pastor John Bunay, Pr.

Pada kesempatan itu, Wagub Papua juga meresmikan Yayasan Santo Yohanes Paulus II serta melakukan penanaman pohon di area lokasi.

Wagub Ariyoko menyampaikan apresiasi atas pembangunan Bahtera Kristoforus dan Pusat Spiritual tersebut.

Menurutnya, fasilitas ini akan menjadi sarana pembinaan mental dan spiritual bagi generasi muda Papua.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua, kami memberikan apresiasi kepada Pastor John Bunay yang telah membangun Bahtera Kristoforus dan Pusat Spiritual Santo Yohanes Paulus II,” ujarnya.

Ia juga mengucapkan selamat atas 25 tahun pengabdian Pastor John dalam pelayanan gereja.

Ariyoko berharap Pastor John tetap setia melayani umat dan berkontribusi bagi pembangunan spiritual masyarakat Papua.