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Resmikan Desa Kreatif di Kebumen, Menteri Riefky Bertemu Guru SD yang Jadi TikToker

Resmikan Desa Kreatif di Kebumen, Menteri Riefky Bertemu Guru SD yang Jadi TikToker
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Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya meresmikan Desa Kreatif di Kebumen, Jawa Tengah. Foto: dok sumber

jpnn.com, KEBUMEN - Rytha Sariedova sedang berdiri di depan ruangan ketika Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya tiba di Taman Reptil Adiluhur, Kebumen, Jawa Tengah.

Mikrofon berada di tangannya. Begitu mengetahui sang menteri tiba, perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai guru sekolah dasar itu segera menyambutnya. Percakapan pun dimulai.

Rytha bercerita tentang kegiatan workshop, para peserta yang hadir, hingga peluang menghasilkan uang dari aktivitas membuat konten di media sosial.

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Ia kemudian memperkenalkan beberapa peserta yang telah merasakan hasil dari pekerjaan tersebut. Membuat konten digital telah menjadi jalan untuk memperoleh penghasilan, bahkan membuka peluang usaha baru. Mendengar cerita itu, Riefky menyimak satu per satu.

Obrolan sesekali diselingi pertanyaan tentang bagaimana para peserta memulai, mengembangkan konten, hingga menemukan peluang komersial dari platform digital.

Rytha sendiri sudah cukup lama ngonten, karena melihat banyak usaha kecil di Kebumen belum mendapatkan perhatian cukup.

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Melalui akun TikTok bernama kebumsky, ia mencoba memperkenalkan warung makan, pedagang kaki lima, kedai kopi, hingga berbagai produk lokal yang layak dikenal lebih luas.

Mulanya, ia melakukannya tanpa bayaran. Ada kepuasan tersendiri ketika sebuah warung kecil mendapatkan pelanggan baru setelah videonya ditonton orang.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan kekuatan ekonomi kreatif Indonesia tidak hanya berada di kota-kota besar

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