Resmikan Fasilitas EPF Libo GS, PHR Memperkuat Keandalan Operasi dan Produksi Migas

jpnn.com, SIAK - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona Rokan secara resmi mengoperasikan fasilitas penunjang produksi baru, berupa Early Production Facility (EPF) di Libo Gathering Station (GS).

Langkah strategis ini diresmikan melalui momentum apresiasi bertajuk 'New Chapter, Greater Production, Brighter Future Libo Operation' yang digelar di area Libo GS, Kabupaten Siak, Senin (24/8).

Peresmian fasilitas ini menjadi solusi konkret perusahaan dalam memaksimalkan produksi minyak serta peningkatan kapasitas penampungan dan pengolahan (facility constraint).

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Beroperasinya EPF Libo GS ini sekaligus memperkuat keandalan operasional dalam mengalirkan hasil produksi migas dari lapangan Libo secara lebih optimal.

General Manager Zona Rokan Andre Wijanarko menegaskan pencapaian ini merupakan wujud nyata komitmen seluruh insan Pertamina dalam menjaga stabilitas produksi energi nasional.

"Keberhasilan pengoperasian fasilitas EPF di Libo GS ini adalah bukti nyata sinergi dan kontribusi kita bersama. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kapasitas dan keandalan operasional di Libo, tetapi juga menjadi bagian penting dari komitmen bersama untuk mendukung ketahanan energi nasional,” kata Andre Wijanarko.

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Selain peresmian EPF, momentum ini juga menjadi ajang penghargaan atas keberhasilan penyelesaian serangkaian proyek strategis lainnya di area Libo, seperti penggantian cerobong pembakaran gas serta pengerjaan Integrated Fire Alarm System (IFAS) serta Public Address & General Alarm (PAGA) Libo.

Seluruh proyek tersebut berhasil diselesaikan dengan aman, selamat, serta tepat sasaran sesuai indikator kinerja utama (KPI) fungsi Project & Technical Engineering.