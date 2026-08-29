menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Resmikan Fasilitas EPF Libo GS, PHR Memperkuat Keandalan Operasi dan Produksi Migas

Resmikan Fasilitas EPF Libo GS, PHR Memperkuat Keandalan Operasi dan Produksi Migas

Resmikan Fasilitas EPF Libo GS, PHR Memperkuat Keandalan Operasi dan Produksi Migas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona Rokan secara resmi mengoperasikan fasilitas penunjang produksi baru, berupa Early Production Facility (EPF) di Libo Gathering Station (GS), Senin (24/8). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, SIAK - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona Rokan secara resmi mengoperasikan fasilitas penunjang produksi baru, berupa Early Production Facility (EPF) di Libo Gathering Station (GS).

Langkah strategis ini diresmikan melalui momentum apresiasi bertajuk 'New Chapter, Greater Production, Brighter Future Libo Operation' yang digelar di area Libo GS, Kabupaten Siak, Senin (24/8).

Peresmian fasilitas ini menjadi solusi konkret perusahaan dalam memaksimalkan produksi minyak serta peningkatan kapasitas penampungan dan pengolahan (facility constraint).

Baca Juga:

Beroperasinya EPF Libo GS ini sekaligus memperkuat keandalan operasional dalam mengalirkan hasil produksi migas dari lapangan Libo secara lebih optimal.

General Manager Zona Rokan Andre Wijanarko menegaskan pencapaian ini merupakan wujud nyata komitmen seluruh insan Pertamina dalam menjaga stabilitas produksi energi nasional.

"Keberhasilan pengoperasian fasilitas EPF di Libo GS ini adalah bukti nyata sinergi dan kontribusi kita bersama. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kapasitas dan keandalan operasional di Libo, tetapi juga menjadi bagian penting dari komitmen bersama untuk mendukung ketahanan energi nasional,” kata Andre Wijanarko.

Baca Juga:

Selain peresmian EPF, momentum ini juga menjadi ajang penghargaan atas keberhasilan penyelesaian serangkaian proyek strategis lainnya di area Libo, seperti penggantian cerobong pembakaran gas serta pengerjaan Integrated Fire Alarm System (IFAS) serta Public Address & General Alarm (PAGA) Libo.

Seluruh proyek tersebut berhasil diselesaikan dengan aman, selamat, serta tepat sasaran sesuai indikator kinerja utama (KPI) fungsi Project & Technical Engineering.

PHR Zona Rokan secara resmi mengoperasikan EPF Libo GS untuk memperkuat keandalan operasi dan produksi migas

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI