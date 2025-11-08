Resmikan Gedung DPP Partai Rakyat Indonesia, Menag: Semoga Berkah

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama, Menteri Agama Nasaruddin Umar meresmikan gedung baru DPP Partai Rakyat Indonesia (PRI) di Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (8/11).

Nasarudin menjelaskan dirinya diminta hadir untuk mendoakan gedung baru partai yang dipimpin oleh eks Bendara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin.

"Saya diundang di sini selaku Menteri Agama dan juga mungkin sebagai imam besar untuk berdoa. Banyak gedung-gedung di Jakarta termasuk partai yang meminta saya untuk berdoa. Semoga doa kita seperti halnya gedung-gedung yang lain mendatangkan berkah untuk Indonesia, ya," kata Nasarudin.

Dia berharap semoga dengan peresmian gedung baru itu bisa menjadi rumah rakyat untuk membebaskan dari kemiskinan, kemelaratan, dan kebodohan.

Sementara itu, Ketum PRI, Muhammad Nazaruddin menjelaskan dengan kehadiran Menag Nasarudin Umar tersebut, diharapkan gedung baru itu menjadi berkah.

"Karena gedung ini rumah rakyat dan untuk memulainya memang perlu doa Pak Nasarudin Umar sebagai imam besar dan Menteri Agama kita. Insyaallah doa beliau akan menjadi berkah bagi Partai Rakyat Indonesia," kata Nazaruddin.

Dia menjelaskan partainya akan selalu mendukung semua program Presiden Prabowo Subianto.

"Mulai dari program Danatara, program kesehatan, hingga program rumah rakyat, itu semua akan kami sampaikan akan sampai ke tingkat desa lewat Partai Rakyat Indonesia," lanjutnya.