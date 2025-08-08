Resmikan Kantor Baru, PT CNBA Siap Dorong Inovasi Digital untuk UMKM Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT. Cipta Niaga Bangsa (CNBA), perusahaan teknologi yang bergerak di bidang pengembangan solusi digital dan digital marketing meresmikan kantor pusat barunya di Wisma Bumi Bumiputera Lantai M, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (8/8).

Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam ekspansi bisnis CNBA sekaligus menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital sektor UMKM di Indonesia, termasuk dukungan terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis aplikasi.

Acara peresmian turut dihadiri oleh jajaran manajemen, mitra strategis serta Thareq Kemal Habibie, putra Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ. Habibie, yang juga merupakan salah satu pendiri PT. CNBA.

Thareq Kemal Habibie dalam arahannya menegaskan pentingnya peran teknologi sebagai sarana pemberdayaan, bukan sekadar efisiensi.

“CNBA harus menjadi bagian dari solusi bangsa. Gunakan teknologi untuk memperluas akses dan memberdayakan pelaku usaha kecil. Nilai-nilai itu harus menjadi fondasi dari setiap langkah perusahaan ke depan,” pesan Thareq Kemal Habibie.

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula tim dari Kantor Hukum Serambi Law Firm selaku Legal Konsultan resmi PT. CNBA.

Kehadiran mereka mempertegas keseriusan perusahaan dalam membangun landasan hukum yang kokoh dan taat regulasi, terutama dalam menghadapi dinamika hukum di sektor teknologi dan pembiayaan digital.

Direktur Utama PT. CNBA, Muhammad Furqon, SE, Bus., menyatakan bahwa kehadiran kantor baru ini menjadi simbol dari kesiapan CNBA untuk menghadapi tantangan yang lebih besar dan memperluas dampak sosial ekonomi melalui inovasi teknologi.