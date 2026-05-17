menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Resmikan Kelenteng Tian Fu Gong PIK, Pramono Bicara Toleransi di Jakarta

Resmikan Kelenteng Tian Fu Gong PIK, Pramono Bicara Toleransi di Jakarta

Resmikan Kelenteng Tian Fu Gong PIK, Pramono Bicara Toleransi di Jakarta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Kelenteng Tian Fu Gong sebagai simbol toleransi di PIK. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Kelenteng Tian Fu Gong di Riverwalk Island, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Minggu (17/5/2026).

Peresmian tempat ibadah yang namanya memiliki arti Istana Kemakmuran Agung itu dihadiri ribuan umat dan tamu undangan.

Pramono dalam sambutannya pada peresmian itu menyatakan pembangunan Kelenteng Tian Fu Gong bukan hanya soal bangunan fisik.

Baca Juga:

Menurut dia, kelenteng Tian Fu Gong menjadi simbol keberagaman dan toleransi antarumat beragama di Jakarta.

“Pembangunan kelenteng ini bukan hanya sekadar pembangunan fisik, melainkan simbol keberagaman, persatuan, kebersamaan, dan toleransi antarumat beragama yang ada di Jakarta,” katanya.

Pramono pun menyampaikan apresiasinya kepada Yayasan Sanggar Sinar Suci dan berbagai pihak yang ikut membangun kelenteng tersebut.

Baca Juga:

Dia juga menyebut kehadiran Tian Fu Gong sejalan dengan semangat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merawat keberagaman.

Mantan sekretaris kabinet itu menegaskan Jakarta kini makin terbuka terhadap kegiatan lintas agama dan budaya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Kelenteng Tian Fu Gong sebagai simbol toleransi di PIK.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI