Resmikan Mess MPR di Bandung, Ahmad Muzani: Bangunan Cagar Budaya Kembali ke Bentuk Aslinya
jpnn.com, JAKARTA - Sebuah bangunan yang sempat rusak akibat kebakaran dan kerusuhan kini kembali berdiri dalam bentuk yang mendekati kondisi aslinya.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani meresmikan Mess MPR RI di Jalan Diponegoro, Bandung, Jawa Barat, setelah proses renovasi dan pemulihan bangunan cagar budaya tersebut rampung.
Muzani mengatakan pemulihan Mess MPR tidak hanya menjadi bagian dari upaya memperbaiki fasilitas kelembagaan, tetapi juga menjaga keberadaan bangunan bersejarah yang menjadi bagian dari wajah Kota Bandung.
Dia mengenang proses pemulihan bangunan tersebut yang mendapat perhatian sejak terjadi kebakaran pada tahun sebelumnya.
Saat itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi disebut bergerak cepat dan bahkan menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk membantu apabila MPR menghadapi keterbatasan anggaran renovasi.
"Ketika itu saya ingat betul, Pak Gubernur bertindak cepat untuk segera memulihkan mess ini. Bahkan waktu itu mengatakan kepada kami, Ketua MPR, kalau MPR tidak punya anggaran, biar Pemprov yang akan melakukan renovasi," kata Muzani dalam peresmian Mess MPR RI di Bandung, Jawa Barat, Minggu (27/9/2026).
Muzani kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Pemerintah melalui kementerian tersebut mengambil alih proses renovasi dengan mempertimbangkan status bangunan sebagai cagar budaya.
Menurut Muzani, renovasi bangunan cagar budaya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Material serta metode pemugaran harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan bangunan bersejarah.
Ahmad Muzani mengatakan sebuah bangunan yang sempat rusak akibat kebakaran dan kerusuhan kini kembali berdiri dalam bentuk yang mendekati kondisi aslinya.
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