Resmikan MI Cihara, Ketum Jazuli Juwaini Apresiasi PLN Tingkatkan Kualitas Pendidikan Mathlaul Anwar

jpnn.com - LEBAK — Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar Dr. K.H. Jazuli Juwaini, M.A., M.M., mengapresiasi dukungan PT PLN (Persero) UID Banten melalui Program Sakola Banten untuk meningkatkan kualitas pendidikan di MI Mathla’ul Anwar Citepuseun, Cihara, Kabupaten Lebak.

Dukungan tersebut diwujudkan PLN melalui rehabilitasi ruang pembelajaran dan bantuan fasilitas pendidikan yang diresmikan dan diserahterimakan kepada madrasah.

Jazuli mengatakan bahwa bantuan PLN menjadi bukti bahwa kolaborasi dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas madrasah.

Menurut dia, bantuan PLN ini sekaligus bentuk apresiasi terhadap para guru yang tetap konsisten mendidik generasi bangsa di tengah berbagai keterbatasan.

"Kami patut mengapresiasi keikhlasan para guru madrasah yang dengan segala keterbatasan tidak pernah mundur dalam mendidik umat dan masyarakat. Meskipun dengan berbagai keterbatasan, guru dan murid tetap memiliki semangat untuk belajar dan mengajar,” ujar Jazuli dalam keterangannya, Senin (28/9).

Anggota DPR RI dapil Banten itu mengatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu risalah utama Mathla’ul Anwar yang telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka.

Pendidikan yang dikembangkan tidak hanya bertujuan mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membentuk generasi yang keimanannya kokoh dan berakhlak mulia.

Oleh karena itu, PB Mathla’ul Anwar terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan.