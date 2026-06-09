Resmikan Migran Center Politeknik Batam, Menteri P2MI Dorong Lulusan Raih Peluang Kerja Global
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin meresmikan Migran Center di Politeknik Negeri Batam (Polibatam) pada Senin 8 Juni 2026.
Dia berharap kehadiran Migran Center ini menjadi ekosistem terpadu dari hulu ke hilir guna mencetak sekaligus menyalurkan tenaga kerja terampil Indonesia ke kancah internasional.
Acara peresmian tersebut dihadiri oleh jajaran petinggi Politeknik Negeri Batam, di antaranya Direktur Polibatam Ir. Bambang Hendrawan, Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Arniati, Ketua Senat Metta Santiputri serta Kepala Pusat Karier dan Kewirausahaan Siti Noor Chayati beserta seluruh Civitas Akademika Polibatam.
Turut hadir pula Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) untuk Johor Bahru, Sigit Suryantoro Widiyanto.
Sementara itu, Menteri P2MI didampingi oleh Sekretaris Jenderal KP2MI Komjen Pol. Dwiyono, Direktur Jenderal Pemberdayaan Fachri serta Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri (P3KLN) Dwi Setiawan Susanto.
Menjawab Tantangan Aging Population Lewat Bonus Demografi
Dalam sambutannya, Menteri P2MI Mukhtarudin mengapresiasi tinggi capaian prestasi Polibatam yang sukses mendidik anak-anak bangsa bertalenta.
Terlebih, Polibatam yang bertransformasi menjadi perguruan tinggi negeri sejak 2010 ini memiliki 25 Program Studi (Prodi) dengan prospek jangka panjang yang sangat cerah.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin meresmikan Migran Center di Politeknik Negeri Batam (Polibatam) pada Senin 8 Juni 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Perkuat Pelindungan dan Kerja Sama Bilateral, Menteri Mukhtarudin Temui Kementerian Sumber Manusia Malaysia
- Menteri P2MI di Kuala Lumpur: Pekerja Migran Indonesia Kini Fokus pada Medium dan High Skill
- Wamen Christina: Kementerian P2MI Dukung Visi Ekonomi Presiden Prabowo
- Kementerian P2MI Canangkan Gerakan Nasional Migran Aman dari Hulu ke Hilir
- Kementerian P2MI dan Prefektur Miyazaki Jepang Sepakati Percepatan MoU Penempatan Pekerja Migran
- Kementerian P2MI Pastikan Hak Pekerja Migran Asal Medan Terpenuhi, Keluarga Terima Asuransi Kematian Rp 1 Miliar