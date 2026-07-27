Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor PDIP, Megawati Ungkit Kesabaran Revolusioner

jpnn.com, JAKARTA - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri meresmikan Monumen Peristiwa Kudatuli di kantor partainya, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/7).

Megawati turut didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo ketika meresmikan Monumen Peristiwa Kudatuli.

Adapun, peresmian monumen menjadi puncak peringatan 30 tahun peristiwa Kudatuli pada 1996 yang dilaksanakan PDIP.

Selain Prananda, Megawati didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto serta jajaran pengurus partai berlogo moncong putih ketika meresmikan monumen.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tokoh nasional seperti Meutia Hatta, Halida Hatta, Guruh Soekarnoputra, Mahfud MD, Sidarto Danusubroto, Dolorosa Sinaga, dan Todung Mulya Lubis juga hadir mendampingi.

Megawati sebelum memencet tombol peresmian monumen menyampaikan pesan bagi seluruh rakyat untuk terus memegang semangat perjuangan.

"Api perjuangan itu saya selalu yakin tidak akan pernah padam selama rasa cinta kepada tanah air terus bergema di dalam dada sanubari kita," ujar Wapres kedelapan RI itu.

Tak hanya itu, Megawati juga menitipkan pesan bagi generasi muda untuk tidak melupakan para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan.