Resmikan Motor Listrik Nasional, Presiden Prabowo: Kalian Berani

jpnn.com, CIKARANG - Presiden Prabowo Subianto meresmikan motor listrik nasional (Molinas) beserta ekosistem pendukungnya di fasilitas produksi PT Ilectra Motor Group (ALVA), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8).

“Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, luncurkan motor listrik nasional beserta ekosistem pendukung,” kata Presiden Prabowo saat acara peluncuran dan peresmian MOLINAS beserta ekosistem pendukungnya di Cikarang, Kamis sore.

Presiden Prabowo memuji keberanian pelaku usaha swasta, terutama yang mau ambil risiko memproduksi motor listrik, di tengah gempuran persaingan motor listrik buatan China, Jepang, ataupun Korea Selatan.

Menurut dia, langkah para pengusaha itu merupakan bagian dari usaha bersama membangun Indonesia—yang sering disebut sebagai Indonesia Incorporated oleh Presiden Prabowo.

"Sesungguhnya, audara menghadapi saingan luar biasa dari negara-negara hebat, Jepang, Korea, Tiongkok, and yet, kalian masih berani," kata Presiden Prabowo memuji inisiatif para pengusaha.

Orang nomor satu di Indonesia itu menuturkan keberanian para pengusaha memproduksi motor listrik merupakan bagian dari kepentingan nasional, khususnya dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) yang diimpor dari luar negeri.

"Saya begitu lihat (fasilitas produksi motor listrik, red.), dan saya melihat bahwa ini kepentingan nasional, kami butuh untuk tidak tergantung kepada energi di luar negara, kita terlalu besar untuk menggantungkan diri kepada pihak luar, terlalu besar. Ada perang di tempat yang jauh, rakyat kita bisa korban," ujar Presiden.

Dalam peremian motor listrik itu Prabowo didamping oleh sejumlah pejabat seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Komisaris PT Indika Energy Arsjad Rasjid.