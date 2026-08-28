Resmikan Operasional RS Tria Dipa, Pramono: Perkuat Layanan Kesehatan Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan operasional penuh Rumah Sakit Tria Dipa (RSTD) di Jalan KH Guru Amin, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Jumat (28/8).

Dia menilai kehadiran RSTD penting untuk memperkuat layanan kesehatan di Jakarta.

“Dengan fasilitas yang memadai serta layanan unggulan di bidang uronefrologi dan jantung strata madya, RSTD menjadi bagian dari penguatan jejaring pelayanan kesehatan, khususnya dalam layanan kegawatdaruratan, critical care, serta sistem rujukan di Jakarta,” ujar Pramono.

RSTD sendiri sebenarnya berdiri sejak 2008. Namun, pada Januari 2023, rumah sakit ini bertransformasi di bawah kepemilikan Anak Bangsa dan manajemen baru.

Pramono menuturkan, saat ini Jakarta memiliki 196 rumah sakit yang terdiri atas rumah sakit daerah, rumah sakit vertikal, rumah sakit milik kementerian atau lembaga, rumah sakit TNI dan Polri, serta rumah sakit swasta.

“Keberadaan RSTD diharapkan semakin memperkuat ekosistem pelayanan kesehatan dan sistem rujukan di Jakarta,” kata dia.

Sementara itu, Direktur PT Tria Dipa Medika Sukmo Hadi Nugroho menyampaikan terima kasih kepada Pramono atas pemberian izin pelebaran akses keluar-masuk rumah sakit.

“Bila sebelumnya akses hanya selebar enam meter, dengan kondisi jalan dari Pasar Minggu ke arah Pancoran maupun sebaliknya yang begitu padat setiap hari, hal-hal yang membutuhkan penanganan darurat akan menyulitkan kami dalam menangani pasien,” tuturnya.