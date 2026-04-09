Resmikan Pabrik Kendaraan Listrik VKTR, Presiden Prabowo Beri Pujian Begini
jpnn.com, MAGELANG - Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik pertama di Indonesia milik PT VKTR Sakti Industries (VKTS), anak usaha PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi peran sektor swasta nasional yang dinilai konsisten mengambil bagian dalam pembangunan industri dalam negeri.
Kepala Negara secara khusus menyoroti kontribusi Komisaris Utama VKTR, Anindya Novyan Bakrie, beserta kelompok usahanya.
“Saya sangat menyambut baik dan menghargai kegiatan ini, inisiatif yang telah diambil sejak berapa tahun oleh Saudara Anindya Bakrie beserta keluarga semuanya, kelompok usahanya,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyampaikan harapannya agar VKTR mampu berkembang menjadi salah satu national champion Indonesia di sektor otomotif, sejajar dengan perusahaan global.
“Kalau Jepang punya Isuzu, punya Hino, kalau Korea punya Hyundai, Daewoo, saya berharap berapa tahun lagi kita akan menganggap, melihat VKTR sebagai salah satu champion dari Indonesia,” ungkapnya.
Sementara itu, Anindya Novyan Bakrie menjelaskan sejak awal berdiri, VKTR dibangun di atas dua gagasan utama, yakni dekarbonisasi dan kemandirian ekonomi.
Anin sapaan akrabnya menegaskan upaya menuju target net zero emission 2060 serta penguatan ketahanan energi melalui pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM), merupakan keniscayaan strategis bagi Indonesia.
