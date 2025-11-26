Resmikan Pusat Kreatif Baru di Jakarta, Eurofragance Perkuat Jangkauan di Asia

jpnn.com, JAKARTA - Eurofragance, perusahaan multinasional asal Spanyol yang memproduksi bahan wewangian (fragrance), meresmikan Pusat Kreatif pertama di Indonesia.

Berlokasi di Arkadia Green Park, Jakarta Selatan, fasilitas ini memperkuat jangkauan regional Eurofragance dan keahlian inovasi di Asia Pasifik.

Dengan investasi sebesar €1 juta (sekitar Rp19,27 miliar), Pusat Kreatif ini akan menjadi basis regional untuk kolaborasi produk, formulasi, dan kolaborasi dengan pelanggan di sejumlah kategori produk, termasuk fine fragrance, produk rumah tangga, serta perawatan tubuh.

Peresmian Pusat Kreatif Eurofragance sejalan dengan pesatnya pertumbuhan pasar wewangian di Indonesia, terutama didorong selera konsumen yang semakin tinggi dan lonjakan permintaan solusi wewangian yang terinspirasi dari budaya lokal.

Data industri memproyeksikan industri wewangian Asia Tenggara akan mengalami pertumbuhan dengan CAGR lebih dari 3% hingga 2030. Di sisi lain, Indonesia akan menjadi salah satu pasar yang paling menarik di kawasan tersebut.

Sebagai bagian dari jaringan global Pusat Kreatif Eurofragance di Barcelona, Dubai, Meksiko, India, dan Singapura, fasilitas di Jakarta memperkuat kemampuan Eurofragance dalam menghadirkan solusi wewangian bernuansa lokal dengan standar global.

Dilengkapi fasilitas perfumery, evaluasi produk, dan aplikasi mutakhir, Pusat Kreatif di Jakarta mengusung keahlian kreatif dan teknis Eurofragance bagi para pelanggan di Indonesia dan Asia Pasifik.

"Indonesia berada di pusat industri wewangian Asia Tenggara, pasar yang penuh kreativitas dan keberagaman budaya dengan preferensi konsumen yang semakin matang," ujar General Manager, APAC, Eurofragance Balwinder Rolley.