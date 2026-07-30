Resmikan Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Prabowo Ceritakan Kisah Soekarno

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (30/7).

Prabowo mengatakan bahwa Stasiun Semarang Tawang memiliki arti penting dalam perjalanan sejarah bangsa.

Dia mengungkapkan stasiun tersebut pernah digunakan oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno untuk melakukan perjalanan ke berbagai daerah pada masa awal kemerdekaan.

"Sejarah mencatat bahwa Presiden Republik Indonesia yang pertama menggunakan stasiun ini untuk berangkat ke daerah-daerah lain untuk menjalankan tugas negara di awal kemerdekaan,” ucap Prabowo.

“Karena itu, menjaga, melestarikan Stasiun Tawang ini tidak hanya menjaga dan melestarikan satu bangunan, tetapi juga menjaga identitas dan menjaga memori dan perjalanan sejarah kita," lanjutnya.

Prabowo juga mengingatkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan memelihara sejarahnya.

Menurut dia, pengalaman masa lalu, termasuk masa penjajahan, harus dijadikan pelajaran untuk membangun kemajuan bangsa melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Prabowo turut menekankan pentingnya melestarikan seluruh warisan budaya dan bangunan bersejarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari identitas nasional.