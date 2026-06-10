Resmikan RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui, Prabowo: Rakyat Harus Merasakan

jpnn.com, LAMPUNG - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.H. Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada Rabu (10/6).

Prabowo menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan rumah sakit yang masuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win Kesehatan ini.

Dia berharap keberadaan rumah sakit itu bisa memperkuat dan memperluas layanan kesehatan bagi masyarakat.

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“Saya berpesan agar rumah sakit ini dikelola dengan baik, dijaga kebersihannya, dilaksanakan manajemen yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada rakyat. Masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari kehadiran rumah sakit ini,” ujar Prabowo.

Dia mengaku bangga dapat hadir langsung menyaksikan beroperasinya fasilitas kesehatan tersebut.

Menurutnya keberadaan RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui menjadi langkah penting dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Pesisir Barat yang selama ini menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan rujukan.

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“Saya bergembira Kabupaten Pesisir Barat ini, di Kota Krui ini, sekarang bisa mendapat akses layanan kesehatan yang memadai,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan pembangunan sektor kesehatan merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam mengelola kekayaan dan sumber daya alam Indonesia demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.