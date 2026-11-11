Resmikan Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya, Prabowo Ingin Putus Rantai Kemiskinan Melalui Pendidikan

jpnn.com, NAGAN RAYA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, pada Rabu (11/9).

Peresmian itu disebut menjadi pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat melalui penyediaan sarana pendidikan yang terintegrasi dan didukung berbagai fasilitas penunjang.

Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menghapus kemiskinan melalui penguatan sektor pendidikan, peningkatan produksi, serta pemenuhan kebutuhan gizi anak.

Kepala Negara menekankan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama dengan memastikan setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap pendidikan terbaik, salah satunya melalui kehadiran program Sekolah Rakyat.

“Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia antara lain melalui sekolah-sekolah, sekolah rakyat. Kita dukung produksi, kita dukung pendidikan. Saya bertekad pendidikan Indonesia harus meningkat drastis dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ucap Prabowo.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dalam laporannya mengatakan bahwa Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya berdiri di atas lahan 8 hektare yang disediakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum atas arahan Presiden Prabowo.

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“Ini adalah satu dari 100 sekolah rakyat permanen yang dibangun di seluruh Indonesia. Di Aceh, terdapat sembilan sekolah rakyat: Lima permanen, empat rintisan, dengan total siswa lebih dari 2.000 siswa,” kata dia.

Sementara itu, Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya menyelenggarakan pendidikan pada tiga jenjang, yakni Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).