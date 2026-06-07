Resmikan Sekretariat PW MA NTB, Jazuli Teguhkan 3 Risalah Perjuangan untuk Indonesia & Dunia 

jpnn.com - MATARAM - Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PB MA) Jazuli Juwaini didampingi Sekretaris Jenderal PB MA Yanuar Arif Wibowo meresmikan Kantor Sekretariat Pengurus Wilayah Mathla’ul Anwar Nusa Tenggara Barat.

Kantor sekretariat tersebut akan difungsikan sebagai markas dakwah yang diharapkan mampu kian mengokohkan eksistensi, peran, dan kontribusi MA dalam pembangunan umat dan bangsa di NTB.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kelembagaan dan operasional organisasi, Jazuli juga menyerahkan bantuan berupa satu perangkat komputer yang diharapkan dapat mendukung aktivitas administrasi dan operasional dakwah di Sekretariat PW MA NTB.

Peresmian itu dilakukan dalam rangkaian kunjungan Jazuli dan rombongan PB MA ke NTB. Kedatangan rombongan disambut langsung Ketua PW MA NTB, Tg. K.H. Juaini Adnan, Sekretaris Umum PW MA NTB, K.H. Burhanuddin, beserta jajaran pengurus wilayah.

Jazuli menyampaikan apresiasi tinggi kepada PW MA NTB yang telah hadir, berkiprah, dan mengabdi untuk umat sejak 1973. Menurut Jazuli, perjalanan panjang tersebut menjadi bukti nyata komitmen MA dalam menjalankan misi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat di NTB.

Jazuli dalam arahannya kepada seluruh pengurus menekankan pentingnya untuk terus memperkuat tiga risalah utama Mathla’ul Anwar.

Pertama, risalah pendidikan, sebagai instrumen utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia menyatakan bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai melalui pendidikan. “Sejak awal berdirinya, para pendiri Mathla’ul Anwar telah menunjukkan kontribusi besar melalui pendidikan dalam membangun kesadaran dan perjuangan bangsa hingga masa kemerdekaan,” kata Jazuli dalam keterangannya, Minggu (7/6).

Kedua, lanjut Jazuli, risalah dakwah ahlussunnah wal jamaah, yang istikamah dalam menyebarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dengan pendekatan bil hikmah wa mau‘izhah hasanah sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. “Dakwah yang menyejukkan, merawat ukhuwah, memperkuat persatuan, dan menjaga harmoni sosial menjadi kunci kemajuan umat dan bangsa,” ungkapnya.