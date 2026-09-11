Resmikan Service Center di Marunda, Shantui Perkuat Komitmen dan Layanan Purnajual di RI

jpnn.com, JAKARTA - Shantui membuka Shantui Service Center Indonesia yang berlokasi di Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center, Jakarta, pada Kamis, 10 September 2026.

Peresmian ini menjadi langkah penting bagi Shantui dalam memperkuat kehadiran dan investasi di Indonesia sekaligus menghadirkan dukungan layanan yang lebih dekat, cepat, dan terintegrasi bagi pelanggan dan mitra. Grand Opening dihadiri oleh jajaran Shantui VIP, dealer, partner bisnis, serta customer.

Chairman of Shantui International Company Chai Sen menyampaikan apresiasi kepada para pemimpin, mitra bisnis, dealer, dan pelanggan yang hadir, serta kepada Shandong Heavy Industry Group (SDHi) atas bimbingan dan dukungannya terhadap perkembangan Shantui.

Chai Sen menilai Indonesia sebagai pasar yang memiliki potensi luas dan strategis. Kehadiran Shantui Service Center menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk makin memperkuat akar lokal dan menggarap pasar Indonesia secara lebih mendalam.

“Berpijak pada pasar Indonesia yang memiliki potensi luas, beroperasinya Pusat Layanan Shantui Indonesia merupakan wujud nyata dari strategi kami untuk berakar secara lokal dan menggarap lebih dalam pasar Indonesia. Ke depan, Shantui akan terus meningkatkan investasi pada pusat layanan, memperkuat tim layanan lokal, serta mempercepat waktu tanggap untuk memastikan pengoperasian peralatan pelanggan yang efisien sepanjang siklus hidupnya,” katanya.

"Komitmen tersebut juga diperkuat melalui partisipasi Shantui dalam Mining Expo Indonesia 2026, bersama perusahaan-perusahaan dalam Group SDHi, yaitu Weichai, Sinotruk, Shantui, Lovol, dan Shaanxi Heavy Duty Automobile," kata dia.

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Shantui dan Lovol hadir mewakili sektor mesin konstruksi grup, yang menunjukkan komitmen kuat untuk memperdalam pasar Indonesia sekaligus memperluas jangkauan di kawasan ASEAN. Service Center dengan Empat Kapabilitas Utama Selanjutnya,

CEO of PT Shantui Equipment Indonesia Sari Wang memperkenalkan fasilitas dan kapabilitas Shantui Service Center. Ia menjelaskan bahwa keberadaan fasilitas ini bukan sekadar penambahan fasilitas baru, tetapi merupakan bagian dari sistem dukungan menyeluruh untuk memastikan unit Shantui dapat memberikan nilai dan produktivitas dalam jangka panjang.