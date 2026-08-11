Resmikan Stasiun Blok A, Visa dan MRT Jakarta Perkuat Pembayaran Nirsentuh

jpnn.com, JAKARTA - Visa, pemimpin global dalam pembayaran digital, bersama PT MRT Jakarta meresmikan Stasiun MRT Blok A Visa, melanjutkan kemitraan strategis kedua pihak dalam memperluas akses pembayaran nirsentuh berbasis standar global di transportasi publik Jakarta.

Peresmian tersebut hadir setelah peluncuran penerimaan kartu kredit Visa dan kartu berbasis EMV lainnya di jaringan MRT Jakarta, sehingga pengguna memiliki pilihan pembayaran tambahan yang cepat, praktis, dan melengkapi metode yang sudah ada.

Kebutuhan akan pilihan pembayaran yang lebih cepat semakin relevan seiring tingginya mobilitas warga Jakarta.

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PT MRT Jakarta mencatat sebanyak 4,5 juta pelanggan menggunakan layanannyasepanjang Juni 2026, dengan rata-rata 150.302 pelanggan per hari.

Arus perjalanan yang tinggi ini menegaskan pentingnya sistem pembayaran yang dapat membantu mengurangi hambatan di gerbang masuk dan mendukung pengalaman perjalanan yang lebih lancar.

Riset Visa Economic Empowerment Institute juga mencatat bahwa metode pembayaran nirsentuh secara global terbukti membantu warga kota besar menghindari antrean tiket yang selama ini kerap menjadi hambatan dalam perjalanan sehari-hari.

Vira Widiyasari, Country Manager Visa Indonesia, mengatakan pembayaran open-loop atau pembayaran langsung dengan kartu berstandar global tanpa tiket atau kartu khusus, menjadi bagian penting dari mobilitas perkotaan modern karena membuat transportasi publik menjadi lebih mudah diakses, dan memberikan pengalaman yang lebih nyaman dalam menggunakan transportasi publik.

Studi Global Urban Mobility Visa menunjukkan bahwa tiga dari lima responden akan lebih sering menggunakan transportasi umum jika tersedia pengalaman pembayaran yang mudah dan terintegrasi di berbagai moda.