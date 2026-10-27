Respons Usul DEN, Eks Pimpinan KPK: Kerugian Negara Perlu Dibedakan dari Risiko Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - Usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan agar definisi tindak pidana korupsi dikaji kembali termasuk soal kerugian negara, perlu ditempatkan dalam kerangka evaluasi efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan usulan tersebut harus dibaca sebagai upaya untuk mengevaluasi perjalanan Indonesia dalam memberantas korupsi.

Menurut dia, poin utama yang harus dilihat dari usulan Dewan Ekonomi Nasional antara lain ketepatan kriminalisasi, efektivitas pencegahan, kelengkapan jangkauan hukum, dan pemulihan hasil korupsi.

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Ghufron menekankan salah satu aspek penting yang perlu dikaji adalah batas antara tindak pidana korupsi dan tindakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara akibat kesalahan administrasi, kelalaian, risiko usaha, maupun keputusan bisnis yang diambil dengan iktikad baik.

“Apakah unsur Pasal 2 dan Pasal 3 cukup jelas membedakan korupsi dari kesalahan administrasi, kelalaian, risiko usaha, atau keputusan bisnis yang merugikan tetapi dibuat dengan itikad baik,” kata Ghufron dikutip pada Selasa (27/10).

Selain itu, kata dia, evaluasi juga harus mampu memastikan bahwa pelaku korupsi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Karena itu, kajian terhadap definisi korupsi tidak boleh hanya berorientasi pada pengurangan jumlah perkara, tetapi memastikan penegakan hukum semakin efektif dalam mencegah dan menindak kejahatan korupsi.

“Apakah korupsi menurun dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengelolaan anggaran, BUMN, pemerintah daerah, dan sektor swasta? Jangan hanya menghitung perkara yang berhasil ditangani, tetapi angka pencegahannya tidak teroptimalkan,” ujarnya.