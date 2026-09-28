Respons 7DDE, Infast Bestari Tolak Ekonomi Diserahkan ke Mekanisme Pasar
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Kebijakan Publik Infast Bestari, Muhammad Ridha mempertanyakan kesimpulan dalam Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) oleh Aliansi Ekonom Indonesia (AEI).
Terutama, setelah muncul kesimpulan 7DDE soal besarnya peran negara dalam perekonomian menandakan kemunduran.
“Diagnosis tentang kesulitan hidup rakyat tidak otomatis membenarkan kesimpulan bahwa negara harus mengurangi program sosial berskala besar dan menyerahkan lebih banyak keputusan ekonomi ke pasar," ujar Ridha kepada awak media, Senin (28/9).
Dia mengingatkan peran ekonomi yang dilakukan negara tidak dengan sendirinya melemahkan usaha lokal.
Ridha mengatakan konsentrasi modal swasta dan penguasaan rantai distribusi oleh segelintir pelaku usaha dapat menyingkirkan pedagang kecil.
Namun, dia mengingatkan negara tidak boleh menjadi jalan bagi kelompok yang dekat dengan kekuasaan untuk menguasai sumber daya publik.
“Prosedur yang korup dan berbelit harus dihapus, sementara perlindungan buruh, lingkungan, dan kemampuan industri dalam negeri yang harus diperkuat melalui peran proaktif negara,” ujar Ridha.
Dia mengaku tak setuju dilakukan pengelompokan MBG, hilirisasi, subsidi energi, sekolah rakyat, koperasi desa, dan Danantara sebagai program populis yang dananya harus dipotong.
Direktur Kebijakan Publik Infast Bestari, Muhammad Ridha menyebut peran negara tetap penting melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi lokal.
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