menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Respons Aduan Koalisi Sipil Terkait RUU KUHAP, Habiburokhman Malah Ucap Sindiran, Jleb!

Respons Aduan Koalisi Sipil Terkait RUU KUHAP, Habiburokhman Malah Ucap Sindiran, Jleb!

Respons Aduan Koalisi Sipil Terkait RUU KUHAP, Habiburokhman Malah Ucap Sindiran, Jleb!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyindir aduan yang dilayangkan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembauran KUHAP ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Senin (17/11) kemarin.

"Kalau saya, itu laporan mengada-ada," kata Habiburokhman menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Salasa (18/11).

Diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari YLBHI, ICJR, hingga LBH Jakarta mengadukan proses pembuatan RUU KUHAP ke MKD, Senin kemarin.

Baca Juga:

Koalisi beranggapan RUU KUHAP minim mendengarkan aspirasi masayrakat sipil sebagaimana disyaratkan dalam aturan.

Mereka juga menganggap terdapat unsur pencatutan nama organisasi sebagai pihak yang memberikan masukan di RUU KUHAP.

Habiburokhman membantah narasi pencatutan nama organisasi sebagai pihak pemberi masukan dalam RUU KUHAP.

Baca Juga:

"Orang jelas, kok, enggak ada pencatutan, apanya memanipulasi," kata legislator fraksi Gerindra itu.

Habiburokhman mengatakan DPR dalam membuat RUU KUHAP justru mengakomodasi semua suara masyarakat sipil.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyindir aduan yang dilayangkan Koalisi Masyarakat Sipil pada Senin (17/11) kemarin. Seperti apa?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI