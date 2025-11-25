menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Respons Ahmad Dhani Setelah Al Ghazali Umumkan Kehamilan Alyssa Daguise

Respons Ahmad Dhani Setelah Al Ghazali Umumkan Kehamilan Alyssa Daguise

Respons Ahmad Dhani Setelah Al Ghazali Umumkan Kehamilan Alyssa Daguise
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ahmad Dhani bersama Al Ghazali dan Alyssa Daguise. Foto: Instagram/ahmaddhaniofficial

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ahmad Dhani turut berbahagia setelah anaknya, Al Ghazali mengumumkan kabar kehamilan Alyssa Daguise.

Menurutnya, menantunya yakni Alyssa Daguise sangat senang mengandung anak pertama.

"Alyssa Daguise bahagia, karena anaknya lahir tidak menjadi berzodiak Gemini," kata Ahmad Dhani dalam tayangan Intens Investigasi di YouTube baru-baru ini.

Baca Juga:

Pentolan Dewa 19 itu tidak berbicara banyak mengenai calon buah hati Al Ghazali dan Alyssa Daguise.

Ahmad Dhani hanya mengaku siap memberi usulan untuk nama cucunya kelak.

"Saya mengusulkan beberapa nama," beber Ahmad Dhani.

Baca Juga:

Kabar kehamilan Alyssa Daguise pertama kali diumumkan oleh suaminya, Al Ghazali.

Dia mengunggah video tengah berada di peternakan kuda. Pada keterangan video, Al Ghazali dan Alyssa Daguise menyampaikan kabar bahagia.

Musikus Ahmad Dhani turut berbahagia setelah anaknya, Al Ghazali mengumumkan kabar kehamilan Alyssa Daguise.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI