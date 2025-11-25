Respons Ahmad Dhani Setelah Al Ghazali Umumkan Kehamilan Alyssa Daguise

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ahmad Dhani turut berbahagia setelah anaknya, Al Ghazali mengumumkan kabar kehamilan Alyssa Daguise.

Menurutnya, menantunya yakni Alyssa Daguise sangat senang mengandung anak pertama.

"Alyssa Daguise bahagia, karena anaknya lahir tidak menjadi berzodiak Gemini," kata Ahmad Dhani dalam tayangan Intens Investigasi di YouTube baru-baru ini.

Pentolan Dewa 19 itu tidak berbicara banyak mengenai calon buah hati Al Ghazali dan Alyssa Daguise.

Ahmad Dhani hanya mengaku siap memberi usulan untuk nama cucunya kelak.

"Saya mengusulkan beberapa nama," beber Ahmad Dhani.

Kabar kehamilan Alyssa Daguise pertama kali diumumkan oleh suaminya, Al Ghazali.

Dia mengunggah video tengah berada di peternakan kuda. Pada keterangan video, Al Ghazali dan Alyssa Daguise menyampaikan kabar bahagia.