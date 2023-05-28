Respons Andika Mahesa Setelah Dodhy Umumkan Kangen Band Bubar

jpnn.com, JAKARTA - Andika Mahesa merespons pernyataan rekannya, Dodhy yang mengumumkan bahwa Kangen Band bubar.

Sebagai vokalis, dia mengaku bingung atas pengumuman tersebut apalagi dirinya merasa tidak ada masalah dalam Kangen Band akhir-akhir ini.

"Iya, memang enggak ada masalah sebenarnya. Bingung makanya. Kami, kan, enggak tahu apakah Dodhy ada apa-apa, kami, kan, enggak tahu," kata Andika Mahesa kepada awak media, baru-baru ini.

Pria yang karib disapa Babang Tamvan itu merasa belum bisa berkomentar lebih jauh soal pernyataan Dodhy.

Saat ini, Andika Mahesa menunggu klarifikasi dari pihak manajemen Kangen Band.

"Ya kalau gue, sih, belum tahu maksudnya. Menunggu saja nanti apa dari pihak manajemen, pihak-pihak terkait, kan, harus memang harus ketemu personel yang lain, kan? Ada apa, ya paling menunggu besok kami ketemuan sama anak-anak Kangen Band,” beber pelantun Yolanda itu.

Andhika Mahesa menyebut dirinya mengetahui kabar Dodhy membubarkan Kangen Band justru dari media sosial.

Oleh sebab itu, dia ingin segera bertemu dengan personel maupun manajemen Kangen Band.