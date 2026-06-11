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Respons Arahan Istana, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad Gandeng Hotman Paris Demi Bersihkan Nama

Respons Arahan Istana, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad Gandeng Hotman Paris Demi Bersihkan Nama
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Konferensi pers Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad terkait dugaan kasus impor barang yang menyeret nama perusahaan Blue Ray, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jpnn.com, JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad resmi menunjuk pengacara kondang Hotman Paris untuk memulihkan nama baiknya.

Keputusan hukum tersebut diambil Raffi setelah berkonsultasi langsung dengan pihak Istana dan pimpinan DPR RI, Kamis (11/6).

“Saya sudah berkomunikasi sama Istana, sama Pak Seskab Teddy. Saya juga berbicara kepada pimpinan DPR, Pak Dasco,” ujar Raffi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

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Raffi mengaku menghubungi Istana dan pimpinan DPR RI tersebut untuk meminta saran setelah namanya disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Setelah berbicara dengan mereka, dia memutuskan mencari pengacara yang kompeten untuk mendampinginya, yakni Hotman Paris.

“Ya sudah, cari pengacara yang kompeten, yang benar-benar bisa membantu untuk semua ini, dan tanyakan apa langkah yang terbaik untuk membersihkan nama sendiri, nama pribadi, dan juga benar-benar jangan sampai ini terbawa ke politik,” katanya.

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Sementara itu, dia menjelaskan perlu memberikan keterangan kepada publik dalam konferensi pers karena dirinya saat ini sedang mengemban amanah sebagai Utusan Presiden.

“Buat saya sekarang sangat penting karena sekarang ada kepercayaan dari negara ini. Saya harus meluruskan,” jelasnya.

Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad resmi menunjuk pengacara kondang Hotman Paris untuk memulihkan nama baiknya.

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