Respons Bojan Hodak Soal Saddil Ramdani yang Marah Ditarik Keluar
jpnn.com, BANDUNG -
Pelatih Persib, Bojan Hodak harus mengubah taktik di tengah pertandingan melawan Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (27/10/2025) malam.
Saddil Ramdani terpaksa ditarik keluar pada menit 31 dan digantikan oleh Adam Alis. Penyebabnya karena Lucho Guaycochea diusir wasit setelah dinilai melakukan pelanggaran berat pada pemain Persis, Kodai Tanaka.
Persib bermain dengan 10 pemain, Bojan Hodak lalu mengubah taktik permainan. Saddil Ramdani yang turun sebagai starter, harus ditarik keluar. Setelahnya eks penggawa Sabah FC itu tampak kesal dengan melempar botol air mineral hingga memukul bench pemain di stadion.
Merespons kekesalan Saddil Ramdani, Bojan Hodak mengerti perasaan anak asuhnya itu. Namun dia harus melakukan itu karena alasan taktikal.
“Tentu saja pemain tidak senang ketika ada pemain yang ditarik keluar. Saya menggantinya karena alasan taktikal,” kata Bojan Hodak.
Menurutnya, tampil hanya dengan 10 pemain, timnya perlu mempertebal lini pertahanan. Karakter Saddil sebagai seorang winger, tidak cocok dengan taktik malam tadi.
“Saya memerlukan pemain yang tampil lebih baik dalam bertahan. Beckham (Putra) punya kemampuan bertahan lebih baik. Saddil lebih bagus dalam menyerang dan dia tidak beruntung. Karena ketika dirinya bermain, dia harus diganti akibat kami perlu satu pemain dengan kemampuan bertahan yang lebih baik,” jelasnya.
Begini reaksi Bojan Hodak melihat Saddil Ramdani marah karena ditarik keluar lapangan dalam pertandingan Persib vs Persis di Stadion GBLA.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Oktober Milik Teja! Sang Tembok Persib Bandung Kian Perkasa di Bawah Mistar
- Laporkan Wasit ke I League, Bojan Hodak: Kalau Banyak Bicara, Gaji Saya Dipotong
- Kalah dari Persib, Persis Masih Lebih Baik dari Semen Padang
- Persib vs Persis: Emosi Saddil Pecah, Bojan Hodak Punya Jawaban Tenang
- Marc Klok Ungkap Hal yang Tak Terlihat di Lapangan Saat Persib Bungkam Persis
- Persib Bandung vs Persis Solo: Bojan Hodak Buktikan Insting Tajamnya