Respons BPJS soal Kopdes Bakal Jadi Klinik Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - BPJS Kesehatan menyampaikan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa diakses oleh masyarakat di klinik yang dikembangkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan selama klinik di Kopdes memenuhi persyaratan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), maka masyarakat bisa mendapatkan layanan BPJS Kesehatan.

"Kalau Koperasi Desa Merah Putih menyediakan klinik sesuai syarat-syarat FKTP, bisa dong melayani. Jadi syarat-syarat itu harus dipenuhi," kata Prihati kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (31/10).

Menurut Prihati, sejumlah syarat agar klinik dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, adalah yang berkenaan dengan administrasi perizinan seperti operasional, praktik dokter, fasilitas kesehatan, dan hal lainnya yang menjadi mutu layanan.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin telah menyampaikan pemerintah sudah membahas ihwal unit usaha baru Koperasi Desa Merah Putih, yakni klinik pratama.

"Sudah ada pembahasan (terkait klinik Koperasi Desa Merah Putih). Memang salah satu unit bisnis dari koperasi, selain logistik dan perdagangan, itu ada juga apotik dan klinik," kata Budi.

Bahkan, kata Budi melanjutkan, pemerintah sudah melaksanakan proyek percontohan klinik Koperasi Desa Merah Putih di sejumlah lokasi.

Proyek percontohan perlu dilakukan untuk mengetahui bisnis model yang paling tepat, karena klinik Koperasi Desa Merah Putih statusnya sama dengan klinik swasta, bukan seperti puskesmas.(antara/jpnn)