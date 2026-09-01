Respons Cepat ERT NHM Tangani Kebakaran di Area Perkebunan Makaeling

jpnn.com, JAKARTA - Kebakaran melanda area perkebunan di Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Halmahera Utara, pada Jumat (28/08).

Api diperkirakan mulai meluas sekitar pukul 12.00 WIT, sehingga warga setempat meminta bantuan untuk melakukan penanganan dan mencegah kobaran api menjalar ke area perkebunan lainnya.

Informasi mengenai kejadian tersebut diterima oleh Emergency Response Team (ERT) Gosowong dari salah seorang warga.

Menindaklanjuti informasi tersebut, ERT segera berkoordinasi dengan Manager Health, Safety and Environment (HSE) untuk melakukan penanganan.

NHM kemudian mengerahkan delapan personel ERT dan satu paramedis, beserta kendaraan dan peralatan pemadam untuk membantu proses pemadaman.

Tim ERT bersama pihak terkait melakukan upaya pengendalian api dengan memprioritaskan titik-titik yang terbakar dan area yang berpotensi menjadi jalur penyebaran.

Penanganan dilakukan dengan teknik pendinginan serta penyisiran di sekitar lokasi untuk memastikan tidak terdapat bara atau titik api yang masih dapat memicu kebakaran kembali.

“Tim ERT melakukan pemadaman dengan menyesuaikan teknik penanganan dengan kondisi dan karakteristik lokasi. Selain memadamkan titik api, kami juga melakukan pendinginan dan penyisiran pada area sekitar untuk memastikan api benar-benar terkendali dan tidak kembali menyala,” ujar Kapten ERT NHM, Muhammad Irfan.