Respons Cepat PLN Jadi Faktor Penting Normalisasi Pasokan Listrik di Sumatra

jpnn.com, JAMBI - Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menilai respons cepat PLN dalam memulihkan gangguan kelistrikan di sejumlah wilayah Sumatra menunjukkan fokus utama perusahaan untuk segera mengembalikan layanan listrik kepada masyarakat.

Menurut Tulus, respons cepat manajemen dan petugas lapangan PLN menjadi faktor penting dalam mempercepat normalisasi pasokan listrik di Sumatra.

“Dalam gangguan sistem kelistrikan berskala besar, proses recovery memang tidak bisa dilakukan sekaligus karena harus menjaga keseimbangan sistem kelistrikan secara bertahap,” ujar Tulus.

Sebelumnya, PLN menjelaskan gangguan kelistrikan yang terjadi pada Jumat (22/5) dipicu gangguan pada jaringan transmisi 275 kV di Muara Bungo, Jambi.

“Yang terpenting pascakejadian, manajemen dan tim lapangan PLN langsung bergerak melakukan pemulihan infrastruktur kelistrikan sehingga masyarakat bisa kembali menikmati layanan listrik,” katanya.

Dia menilai gangguan sistem kelistrikan berskala besar berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat dan layanan publik sehingga proses pemulihan perlu menjadi prioritas utama.

Saat ini, pasokan listrik di wilayah terdampak juga sudah berangsur normal.

“Dalam situasi seperti ini, yang paling penting adalah memastikan layanan listrik dapat kembali normal secara bertahap dan aman bagi masyarakat,” tuturnya.